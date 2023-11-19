Al Ittihad menunjuk Marcelo Gallardo sebagai pelatih kepala baru menggantikan Nuno Espirito Santo.
Keputusan ini diambil menyusul ketidakcocokan Nuno dengan Karim Benzema. Sang juara bertahan mengontrak pelatih Argentina itu satu setengah tahun hingga 2025.
Gallardo dikenal sukses bersama River Plate dengan mempersembahkan 14 gelar, termasuk 2 titel Copa Libertadores.
----------------------
Produser: Andika Gesta
ve: fani g
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow