Bursa Transfer Liga 1: Gaet Eks Rekan Asnawi, Persebaya Usung Trio Samba di Lini Serang

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 19 November 2023 12:30 WIB
Persebaya Surabaya datangkan rekan setim Asnawi Mangkualam semasa di Ansan Greeners, Robson Duarte. 
 
Kehadiran penyerang 30 tahun itu melengkapi trio Samba di lini serang Bajul Ijo. Pemain asal Brasil itu menggantikan posisi yang ditinggalkan Sho Yamamoto. Bersama Chungnam Asan FC musim 2023, ia mengemas 4 gol dan 1 assists dalam 7 laga.
 
Robson akan bahu membahu bersama koleganya Bruno Moreira dan Paulo Henrique untuk menambah daya gedor The Green Force.
 
Produser: Andika Gesta
