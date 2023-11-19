Penyanyi asal Jepang, Yama menjadi salah satu line up yang tampil di acara festival Jepang, Jak-Japan Matsuri 2023 hari pertama, di Gambir Expo Jakarta Pusat (18/11/2023).
Yama tak hentinya takjub dengan antusias dan keramahan orang Indonesia. Ia juga merasa terhormat dapat tampil dalam festival 65 tahun Perayaan Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang.
Produser : Dea K.Charity
Reporter: Michella
(fru)
