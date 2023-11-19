Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menyebut pertemuan dengan capres nomor Ganjar Pranowo di kediaman merupakan bagian dari tindak lanjut soal cerita dirinya tentang kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

JK menilai Megawati sebagai pemimpin yang paling demokratis karena mengalami sendiri. Dia juga tahu betul kondisi Indonesia saat dipimpin oleh Megawati.

Dia menilai, jika suatu calon yang tidak komitmen dalam menjaga demokrasi akan terjadi hal yang merusak bangsa.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ( JK ) mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri merupakan sosok presiden yang paling demokratis sepanjang sejarah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sikap Megawati yang tak ingin menggunakan kekuasaannya saat tengah mengikuti Pilpres 2004.

(fru)

