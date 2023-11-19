...

Menuntut Gencatan Senjata di Gaza, Warga Demo di Taipei

Betty Usman, Jurnalis · Minggu 19 November 2023 22:03 WIB
Ratusan orang demo di Taipei, Sabtu 18/11, menuntut gencatan senjata perang Israel-Hamas. Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan, berjalan menuju American Institute of Taiwan (AIT), secara de facto merupakan kedutaan AS, untuk menunjukkan dukungan mereka kepada masyarakat di Gaza.
 
PBB telah memperingatkan 2,3 juta penduduk Gaza sangat kekurangan makanan dan air. Badan pengungsi Palestina, UNRWA, belum diketahui akan dapat melanjutkan pengiriman bantuan yang ditunda pada hari Jumat. 

(mhd)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

