Ratusan orang demo di Taipei, Sabtu 18/11, menuntut gencatan senjata perang Israel-Hamas. Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan, berjalan menuju American Institute of Taiwan (AIT), secara de facto merupakan kedutaan AS, untuk menunjukkan dukungan mereka kepada masyarakat di Gaza.

PBB telah memperingatkan 2,3 juta penduduk Gaza sangat kekurangan makanan dan air. Badan pengungsi Palestina, UNRWA, belum diketahui akan dapat melanjutkan pengiriman bantuan yang ditunda pada hari Jumat.

(mhd)

