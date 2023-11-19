Hujan deras disertai angin kencang melanda Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/11) malam. Kencangnya angin membuat pohon besar tumbang menimpa kabel listrik dan sebuah kios.

Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi pohon yang menutup akses jalan. Akibatnya, lalin dari Jalan Raya Narogong-Desa Dayeuh lumpuh. Warga terpaksa menggunakan jalur alternatif.

Sedikitnya enam pohon tumbang di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kontributor: Cahyat Supriatna

Produser: Akira Aulia W

(fru)

