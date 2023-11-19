...

Diterjang Hujan Angin, Sejumlah Pohon Tumbang Tutup Akses Jalan di Kabupaten Bogor

Cahyat Supriatna, Jurnalis · Minggu 19 November 2023 11:03 WIB
Hujan deras disertai angin kencang melanda Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu  (18/11) malam. Kencangnya angin membuat pohon besar tumbang menimpa kabel listrik dan sebuah kios.
 
Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi pohon yang menutup akses jalan. Akibatnya, lalin dari Jalan Raya Narogong-Desa Dayeuh lumpuh. Warga terpaksa menggunakan jalur alternatif.
 
Sedikitnya enam pohon tumbang di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
 
Kontributor: Cahyat Supriatna
Produser: Akira Aulia W

