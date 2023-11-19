...

Bengkel Motor di Cileungsi Ludes Terbakar, Rugi Puluhan Juta Rupiah

Cahyat Supriatna, Jurnalis · Minggu 19 November 2023 08:11 WIB
Sebuah bengkel di Cileungsi, Kabupaten Bogor terbakar, Sabtu (18/11) malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat berkobar. Api berhasil dipadamkan usai tiga unit mobil damkar dikerahkan. 
 
Diduga api berasal dari sebuah ledakan yang tidak diketahui asalnya. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal ledakan tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
 
Kontributor: Cahyat Supriatna
Produser: Akira AW

(fru)

