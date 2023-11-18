Kominfo telah men-take down 117 konten hoax di media sosial. Konten ini terdeteksi menyebarkan berita bohong berkaitan dengan isu politik, Pilpres maupun Pemilu 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi di Banyuwangi, Jumat (17/11/2023).

Langkah tersebut dilakukan agar pemilu mendatang berlangsung dengan damai. Satgas Anti Hoax berpatroli di ruang digital selama 24 jam nonstop

Reporter: Eris Utomo

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News