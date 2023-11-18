Sikap terpuji ditunjukkan bintang Timnas Korea Selatan, Son Heung-min. Kapten Taegeuk Warriors itu tertangkap kamera memberikan jaketnya kepada bocah maskot yang kedinginan.

Momen tersebut terjadi dihelatnya laga Korea Selatan kontra Singapura di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga itu, Korsel berhasil meraih kemenangan telak 5-0 atas Singapura di Seoul World Cup Stadium, Seoul.

