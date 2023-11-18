...

Respek! Momen Son Heung-min Berikan Jaket ke Bocah Maskot yang Kedinginan

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 14:30 WIB
Sikap terpuji ditunjukkan bintang Timnas Korea Selatan, Son Heung-min. Kapten Taegeuk Warriors  itu tertangkap kamera memberikan jaketnya kepada bocah maskot yang kedinginan.
 
Momen tersebut terjadi dihelatnya laga Korea Selatan kontra Singapura di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga itu, Korsel berhasil meraih kemenangan telak 5-0 atas Singapura  di Seoul World Cup Stadium, Seoul.
 
