Arya Saloka dan Ziva Magnolya Berhasil Menangkan Pertandingan Ganda Campuran Tepok Bulu 2023, Bikin Bangga !

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 13:15 WIB
Vindes Sport kembali menggelar ajang hiburan olahraga bertajuk Tepok Bulu 2023 yang berlangsung di di Istora Senayan, Jumat (17/11/2023). Dalam pertandingan pertama mempertemukan ganda campuran selebritis Indonesia melawan selebritis Malaysia. 
 
Pasangan Arya Saloka dan Ziva Magnolya menjadi juara di ajang Tepok Bulu 2023. Setelah mengalahkan kalahkan Atu Zero dan Arita Haris dengan skor 21-18, 14-21 dan 23-21.

(mhd)

