Vindes Sport kembali menggelar ajang hiburan olahraga bertajuk Tepok Bulu 2023 yang berlangsung di di Istora Senayan, Jumat (17/11/2023). Dalam pertandingan pertama mempertemukan ganda campuran selebritis Indonesia melawan selebritis Malaysia.

Pasangan Arya Saloka dan Ziva Magnolya menjadi juara di ajang Tepok Bulu 2023. Setelah mengalahkan kalahkan Atu Zero dan Arita Haris dengan skor 21-18, 14-21 dan 23-21.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News