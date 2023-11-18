Harga cabai rawit merah kembali mengalami kenaikan di pasar tradisional Jakarta. Hal ini terpantau di Pasar Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (18/11/2023)

Harga cabai rawit merah kini tembus seharga Rp100 ribu per kg. Hal ini melonjak dari harga semula sebesar Rp40 ribu per kg.

Harga komoditi lain juga mengalami kenaikan seperti tomat dan bawah merah. Semula harga tomat Rp16 ribu per kg kini menjadi Rp18 ribu per kg. Sementara untuk bawah merah sebelumnya Rp35 ribu kini menjadi Rp40 ribu per kg.

Pedagang dan pembeli berharap pemerintah berperan aktif menyikapi kenaikan harga sayur mayur yang terus meroket.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

