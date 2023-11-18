...

Bertemu Presiden Peru di Amerika, Jokowi Dorong Percepatan Perjanjian Perdagangan Bebas

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 13:00 WIB
Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Peru Dina Boluarte di San Fransisco, Kamis (16/11). Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung keketuaan Peru dalam APEC 2024.
 
Jokowi juga menuturkan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Peru dalam lima tahun terakhir menunjukkan progres yang baik. Jokowi meminta dukungan Presiden Peru untuk pembentukan perjanjian perdagangan bebas agar dapat segera diselesaikan.
 
Presiden Jokowi juga turut mendorong dibangunnya dialog serta kerja sama antarnegara penghasil mineral untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok global.
 
