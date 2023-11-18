...

Di Depan KTT APEC, Jokowi Sebut Hak Hidup Masyarakat di Gaza Tidak Dihormati

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 11:18 WIB
Presiden Jokowi menghadiri APEC Economic Leaders Retret di Amerika Serikat, Jumat (17/11/2023). Dalam kesempatan itu Jokowi secara tegas menyoroti kondisi masyarakat di Gaza, Palestina. 
 
Menurutnya, jangankan hak untuk membangun, hak hidup bagi masyarakat Gaza tidak dihormati.
 
Jokowi mendesak para pemimpin APEC untuk segera bertindak menghentikan perang, gencatan senjata serta memastikan bantuan kemanusiaan terhadap warga Gaza bisa dikirimkan tanpa hambatan. 
 
