Ratusan Warga di Cilacap Berdesakan Antre Bantuan Pangan Telur dan Ayam

Heri Susanto, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 09:11 WIB
Ratusan warga di Cilacap berdesakan antre menerima bantuan pangan pengentasan stunting. Warga antusias untuk antre bahkan ada yang sambil membawa balita
 
Bantuan pangan yang diterima berupa 10 butir telur dan daging ayam 1 kilogram. Bantuan pangan ini merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi keluarga beresiko stunting.
 
Warga mengaku senang dengan bantuan paket pangan gratis ini. Pasalnya program ini datang di saat harga kebutuhan pokok melonjak di pasaran.
 
Reporter: Heri Susanto
Produser: Reza Ramadhan

