Ratusan warga di Cilacap berdesakan antre menerima bantuan pangan pengentasan stunting. Warga antusias untuk antre bahkan ada yang sambil membawa balita

Bantuan pangan yang diterima berupa 10 butir telur dan daging ayam 1 kilogram. Bantuan pangan ini merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi keluarga beresiko stunting.

Warga mengaku senang dengan bantuan paket pangan gratis ini. Pasalnya program ini datang di saat harga kebutuhan pokok melonjak di pasaran.

Reporter: Heri Susanto

Produser: Reza Ramadhan

