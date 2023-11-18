Capres Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi kebangsaan pimpinan Muhammadiyah Kota Makassar, Sabtu (18/11) sore. Ia mengaku mendapat masukan terkait perlunya perhatian khusus bagi anak muda dan perempuan.

Pertemuan berlangsung di gedung Pusat Dakwah Islamiyah Muhammadiyah Kota Makassar.

Ganjar merasa tersanjung dengan sambutan yang begitu hangat dan diterima dengan baik. Ia juga mendapat apresiasi atas keberaniannya menolak timnas Israel dalam Piala Dunia U-20.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News