Bintang Manchester City, Erling Haaland dilaporkan mengalami cedera. Saat Timnas Norwegia menjamu Kepulauan Faroe pada laga persahabatan di Ullevaal Stadium.

Terlihat, Haaland berlari terpincang-pincang menahan sakit di engkel kakinya. Cedera yang dialami Haaland membuat Manchester City was-was. The Citizens tak mau striker 23 tahun itu absen pada laga krusial jumpa Liverpool di Liga Inggris pada 25 November nanti.

