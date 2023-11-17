Bintang Manchester City, Erling Haaland dilaporkan mengalami cedera. Saat Timnas Norwegia menjamu Kepulauan Faroe pada laga persahabatan di Ullevaal Stadium.
Terlihat, Haaland berlari terpincang-pincang menahan sakit di engkel kakinya. Cedera yang dialami Haaland membuat Manchester City was-was. The Citizens tak mau striker 23 tahun itu absen pada laga krusial jumpa Liverpool di Liga Inggris pada 25 November nanti.
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow