Pesinetron Andi Annisa dan Raquel Katie tampil cantik saat menghadiri konser Coldplay (15/11/2023). Annisa mengaku rela bersiap lebih awal demi membuat kepangan di rambutnya.

Sementara itu, Raquel tampil meriah dengan hiasan rambut warna-warni. Keduanya makin cantik dengan riasan mata beraksen mutiara. Penampilan Annisa dan Raquel dapat menjadi inspirasi bagi para penggemar konser.

Produser : Dea K.Charity

Video : Thanks to Starpro

(rns)

