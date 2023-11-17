Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam menjadi prioritas investasi di Indonesia. Presiden menilai dalam pembangunan IKN tersebut memiliki potensi investasi yang terbuka dalam sejumlah sektor.

Hal tersebut disampaikan Presiden di hadapan para pebisnis dalam APEC CEO Summit yang digelar di Main Ballroom, Moscone West, San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis 16 November 2023.

Namun, Jokowi juga mengakui hingga saat ini belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. Meski begitu ia yakin dengan gesitnya investor lokal yang masuk ke IKN tiap bulannya akan menggerakan investor asing untuk segera menanamkan modalnya ke IKN.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

