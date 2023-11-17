Video amatir merekam aksi tawuran dua kelompok pelajar SMA, Jumat (17/11). Tawuran itu terjadi di Jalan Pluit Putra Raya, Penjaringan, Jakarta Utara
Dua kelompok pelajar saling serang dengan sajam jenis parang dan celurit. Selain itu, tawuran juga diwarnai aksi saling lempar batu dua kelompok. Aksi tawuran itu membuat pengendara takut melintas dan berhenti
Kontributor: Rizki Faluvi
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
