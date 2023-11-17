Video amatir merekam aksi tawuran dua kelompok pelajar SMA, Jumat (17/11). Tawuran itu terjadi di Jalan Pluit Putra Raya, Penjaringan, Jakarta Utara

Dua kelompok pelajar saling serang dengan sajam jenis parang dan celurit. Selain itu, tawuran juga diwarnai aksi saling lempar batu dua kelompok. Aksi tawuran itu membuat pengendara takut melintas dan berhenti

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News