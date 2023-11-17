...

Penyelundupan Senpi Rakitan ke Papua Digagalkan Polisi di Ambon, 2 Pelaku Ditangkap

Nurdin Abdullah, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 17:45 WIB
Polisi Pelabuhan Yos Sudarso Ambon gagalkan penyelundupan senpi rakitan. Dua pelaku pemasok senpi rakitan kepada KKB Papua ditangkap
 
Pelaku inisial JL ditangkap di atas Kapal KM Sirimau dengan tiga pucuk senpi. Diamankan pula sebanyak 58 butir amunisi dari senpi rakitan itu. Pelaku lainnya FL diamankan di KM 12 Desa Waipia, Maluku Tengah. 
 
FL bertindak sebagai penjual senjata api rakitan itu kepada JL. Saat ini, Jumat (17/11) kedua pelaku diperiksa di Polresta Ambon. Satu pucuk senpi rakitan dijual Rp150 juta dan amunisi Rp100 ribu per butir
 
Kontributor: Nurdin Abdullah
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

