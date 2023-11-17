Polisi Pelabuhan Yos Sudarso Ambon gagalkan penyelundupan senpi rakitan. Dua pelaku pemasok senpi rakitan kepada KKB Papua ditangkap

Pelaku inisial JL ditangkap di atas Kapal KM Sirimau dengan tiga pucuk senpi. Diamankan pula sebanyak 58 butir amunisi dari senpi rakitan itu. Pelaku lainnya FL diamankan di KM 12 Desa Waipia, Maluku Tengah.

FL bertindak sebagai penjual senjata api rakitan itu kepada JL. Saat ini, Jumat (17/11) kedua pelaku diperiksa di Polresta Ambon. Satu pucuk senpi rakitan dijual Rp150 juta dan amunisi Rp100 ribu per butir

Kontributor: Nurdin Abdullah

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

