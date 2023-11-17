Okezone Updates dibuka dengan video vokalis Coldplay, Chris Martin demam 'pinjam dulu seratus' hal ini menjadi trending saat konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno Rabu lalu. Video berikutnya, musisi muda tanah air Rahmania Astrini menjadi pembuka dalam konser Coldplay Jakarta.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia tatap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia dengan bertemu tuan rumah yakni Irak.



