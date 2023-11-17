...

Polres Metro Jakpus Terima 2 Laporan Penipuan Tiket Coldplay, Ada yang Damai dan Masuk Tahap Penyidikan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 10:40 WIB
Polres Metro Jakarta Pusat menerima dua laporan terkait kasus dugaan penipuan penjualan tiket konser band legendaris asal Inggris Coldplay. Laporan pertama kerugian 73 tiket, Serta laporan kedua kerugian mencapai 430 tiket.
 
Dalam laporan pertama telah berakhir dengan jalan damai setelah pelaku sepakat untuk mengembalikan semua uang para korban. Sedangkan laporan dengan kerugian 430 tiket senilai Rp1,3 miliar telah masuk tahap penyidikan.
 
Reporter: Rani Stones
Produser: Reza Ramadhan

(sfn)

