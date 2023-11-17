...

Kebakaran Hanguskan 5 Kios di Pasar Angke, Jakarta Barat

Miftahul Ghani, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 07:23 WIB
Kebakaran menghanguskan 5 kios di Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat. Api muncul dari sebuah kios kopi yang sudah tidak beroperasi sejak 3 hari yang lalu.
 
Pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah 16 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi.
 
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
 
Kontributor: Miftahul Ghani 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

