Kebakaran menghanguskan 5 kios di Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat. Api muncul dari sebuah kios kopi yang sudah tidak beroperasi sejak 3 hari yang lalu.
Pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah 16 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow