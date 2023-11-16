Tarian kolosal dan sepen buding menjadi agenda yang dilakukan oleh anak-anak Desa Buding. Tarian yang telah masuk dalam warisan budaya tak benda ini menjadi bagian dalam Festival Anak Negeri Sungai Buding 2023.

Festival yang berlangsung di bekas lokasi tangki minyak, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur diwarnai dengan pentas seni, pameran UMKM dan perlombaan dari Desa Buding.

(mhd)

