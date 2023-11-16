TNI AU memastikan pesawat super tucano yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur disebut layak terbang. Total ada 4 pesawat super tucano yang lepas landas dalam latihan formasi rutin dari Lanud Abdurahman Saleh, Malang.

Dari dua pesawat yang jatuh tiga awak pesawat ditemukan meninggal dunia, sementara 1 masih hilang. Pencarian difokuskan di 2 titik di sisi utara pegunungan, warga diimbau tidak mengambil puing pesawat.

(mhd)

