Ratusan Warga Demo di Washington DC Mendesak Gencatan Senjata di Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 22:00 WIB
Polisi dan pengunjuk rasa bentrok di depan markas Komite Nasional Demokrat Rabu (15/11) selama demonstrasi gencatan senjata perang antara Israel-Hamas. Sejumlah perwakilan dan kandidat Partai Demokrat, termasuk Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, berada di dalam gedung untuk menghadiri kampanye.
 
Para pengunjuk rasa ingin memblokir pintu masuk dan keluar untuk memaksa para politisi melakukan aksi menyalakan lilin dan menyerukan diakhirinya perang. Banyak di antara mereka yang mengenakan kemeja hitam bertuliskan “Hentikan Tembakan Sekarang.”
 
Menurut Polisi Capitol AS, 150 orang melakukan “protes ilegal dengan kekerasan” di Capitol Hill. Namun, pengunjuk rasa menyalahkan polisi dan menyatakan Polisi menyerbu tanpa peringatan. Polisi Capitol mengatakan 6 petugas terluka dan seorang pendemo ditangkap karena menyerang petugas.

