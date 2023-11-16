Sidang kasus tewasnya seorang bocah usai digigit anjing masih berlanjut hingga Kamis (16/11). Sidang digelar di Pengadilan Negeri Medan dengan saksi yang merupakan dokter hewan.

Saksi yang juga Kepala Bidang Perternakan di Dinas Pertanian dan Perternakan Kota Medan memberikan beberapa keterangan. Dalam keterangannya menyatakan anjing bogel tersebut tidak menunjukan gejala klinis rabies.

Dari tanggal 10 sampai 25 Juni 2021 dalam surat keterangan tersebut menyatakan tidak ada gejala rabies. Disebutkan juga jika anjing tersebut tetap hidup selama 2 tahun maka pasti tidak terkena rabies.

Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut. Keterangan tersebut bisa menjadi salah satu hal yang meringankan bagi terdakwa.

Persidangan akan dilanjutkan kembali minggu depan dengan agenda mendengarkan putusan.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

Produser: Dinda Elita

(fru)

