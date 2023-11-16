Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menjadi provinsi penopang pangan nasional. Hal itu disampaikannya pada Kamis (16/11) ketika meninjau lokasi pengembangan lahan rawa tadah hujan.

Adapun lokasinya berada di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saat meninjau, Mentan didampingi Pj Bupati Tala H. Syamsir Rahman, Kadistanhorbun Tala, Farid Widiatmoko. Kunjungan ini dimaksudkan sebagai optimalisasi program serasi yang terkendala akibat banjir besar yang menimpa Tanah Laut awal tahun 2021 lalu.

Dari data terdapat sekitar 500 hektare areal yang membentang di Ds Padang dan Ds Benua Raya. Mentan menyebut langkah yang diambil Kalsel akan dilaksakan di seluruh Indonesia.

Kontributor: Zulkifli Yunus

Produser: Dinda Elita

(rns)

