Dua pesawat terbang milik TNI Angkatan Udara (AU) bertabrakan dan jatuh, Kamis (16/11). Lokasi di kawasan Gunung Bromo tepatnya di Puspo, Pasuruan.
Dari puing-puing pesawat yang berhamburan terlihat kode TT-3109 dan TT-3103. Evakuasi bangkai pesawat belum dilakukan dan jadi tontonan warga.
Kasi Humas Polres Malang, Ipda Bambang Sugeng Hariadi membenarkan kejadian.
Source: Basarnas
Kontributor: Avirista Midaada
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
