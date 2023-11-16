Dua pesawat terbang milik TNI Angkatan Udara (AU) bertabrakan dan jatuh, Kamis (16/11). Lokasi di kawasan Gunung Bromo tepatnya di Puspo, Pasuruan.

Dari puing-puing pesawat yang berhamburan terlihat kode TT-3109 dan TT-3103. Evakuasi bangkai pesawat belum dilakukan dan jadi tontonan warga.

Kasi Humas Polres Malang, Ipda Bambang Sugeng Hariadi membenarkan kejadian.

Source: Basarnas Kontributor: Avirista Midaada Produser: B. Lilia Nova

