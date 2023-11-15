Seorang remaja berusia 13 tahun ditemukan tewas di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu (15/11/2023). Remaja tersebut diduga tersengat listrik dari sebuah gardu saat sedang makan bersama dengan temannya.

Diketahui korban langsung tidak bernafas setelah memegang sebuah besi merah disamping tempat makan. Berdasarkan hasil olah TKP, korban tersengat listrik akibat penyuntikan atau pencurian listrik di lokasi.

(mhd)

