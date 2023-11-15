Warga Palestina demo di kedutaan Inggris di Beirut, memprotes dukungan Inggris pada Israel. Beberapa demonstran membawa bendera Palestina dan bendera faksi-faksi Palestina. Oknum demonstran merusak salah satu kamera keamanannya. Polisi antihuru-hara membalas dengan menggunakan gas air mata.

Oktober lalu, PM Inggris Rishi Sunak menyatakan Inggris mendukung serangan Israel terhadap Hamas. Negara-negara seluruh dunia bergulat dengan situasi yang ditimbulkan oleh konflik Timur Tengah.

(mhd)

