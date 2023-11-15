...

Puluhan Warga Palestina di Beirut Demo Memprotes Dukungan Inggris kepada Israel

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 19:45 WIB
Warga Palestina demo di kedutaan Inggris di Beirut, memprotes dukungan Inggris pada Israel. Beberapa demonstran membawa bendera Palestina dan bendera faksi-faksi Palestina. Oknum demonstran merusak salah satu kamera keamanannya. Polisi antihuru-hara membalas dengan menggunakan gas air mata.
 
Oktober lalu, PM Inggris Rishi Sunak menyatakan Inggris mendukung serangan Israel terhadap Hamas. Negara-negara seluruh dunia bergulat dengan situasi yang ditimbulkan oleh konflik Timur Tengah.

(mhd)

