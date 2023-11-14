Hujan mengguyur wilayah sekitar Gedung KPU RI jelang pengundian nomor urut pada Selasa (14/11/2023). Tampak massa pendukung yang tidak memiliki id card khusus KPU berkumpul di jalur 2 Jalan Imam Bonjol seberang Gedung KPU RI.

Akibat kondisi hujan, sejumlah kelompok massa tampak ada yang membubarkan diri. Namun, ada pula kelompok massa yang masih tetap bertahan di lokasi. Seperti massa pendukung Ganjar-Mahfud beratribut PPP yang memilih bertahan di bawah guyuran hujan.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

