Hujan Deras Guyur Depan Gedung KPU RI, Relawan Ganjar-Mahfud Tetap Bertahan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Selasa 14 November 2023 20:10 WIB
Hujan mengguyur wilayah sekitar Gedung KPU RI jelang pengundian nomor urut pada Selasa (14/11/2023). Tampak massa pendukung yang tidak memiliki id card khusus KPU berkumpul di jalur 2 Jalan Imam Bonjol seberang Gedung KPU RI.
 
Akibat kondisi hujan, sejumlah kelompok massa tampak ada yang membubarkan diri. Namun, ada pula kelompok massa yang masih tetap bertahan di lokasi. Seperti massa pendukung Ganjar-Mahfud beratribut PPP yang memilih bertahan di bawah guyuran hujan.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

