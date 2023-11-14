PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya melakukan apel dan pengecekan peralatan dalam menghadapi musim hujan dan cuaca ekstrem di DKI Jakarta. PLN menyiapkan 2148 personel unit pelaksana dan petugas pelayanan teknik di 18 posko siaga di seluruh unit kerja PLN UID Jakarta Raya.

Persiapan ini untuk mempercepat respon dari masyarakat bila adanya masalah aliran listrik saat terjadi bencana atau banjir. Sejumlah gardu yang ada di wilayah rawan banjir sudah dtinggikan agar tidak mengganggu suplai listrik masyarakat saat banjir.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Kristo Suryokusumo

