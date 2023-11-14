...

Miris Kondisi Medan Zoo, Nasib Satwanya Memprihatinkan

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Selasa 14 November 2023 10:30 WIB
Beginilah kondisi kebun binatang Medan atau Medan Zoo pada hari biasa. Terlihat sunyi tak seorang pun pengunjung berlalu-lalang untuk melihat satwa. Satwa di kebun binatang ini juga sedikit karena banyak yang sakit dan mati. 
 
Manager Medan Zoo menyebut kondisi ini sudah terjadi sejak pandemi Covid-19. Kondisinya naik turun dan puncak penurunan drastis terjadi pada bulan Juli 2023. 
 
Untuk mengatasi permasalahan, Pemkot Kota Medan sudah menjajaki sejumlah kerja sama. Di antaranya dengan Raffi Ahmad dan Taman Safari Indonesia Bogor.  
 
Diketahui, kebun binatang ini hanya mengandalkan tiket masuk sebagai sumber pendapatan.
 
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution
Produser: Akira Aulia W

(fru)

