Dikta Wicaksono menjadi salah satu musisi yang tampil di acara Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) 2023. Saat memasuki area panggung Euphoria Stage pada Minggu (12/11/2023), Dikta disambut meriah oleh para penonton.

Dalam kesempatan itu, Dikta mengaku senang karena mimpinya bisa terwujud tampil di JGTC. Dikta membawakan beberapa lagu yang sukses menghibur penonton.

Seperti lagu Anak Sekolah, Cintaku, Gagal di Sekolah, dan Tak Mau Dia. Untuk diketahui, LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

LPS Presents The 46th Jazz Goes to Campus merupakan festival musik jazz yang independen yang dibentuk oleh mahasiswa aktif FEB UI.

Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

