...

Impian Dikta Wicaksono Terwujud, Bisa Tampil di Jazz Goes To Campus 2023

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Senin 13 November 2023 12:08 WIB
A A A
Dikta Wicaksono menjadi salah satu musisi yang tampil di acara Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) 2023. Saat memasuki area panggung Euphoria Stage pada Minggu (12/11/2023), Dikta disambut meriah oleh para penonton.
 
Dalam kesempatan itu, Dikta mengaku senang karena mimpinya bisa terwujud tampil di JGTC. Dikta membawakan beberapa lagu yang sukses menghibur penonton.
 
Seperti lagu Anak Sekolah, Cintaku, Gagal di Sekolah, dan Tak Mau Dia. Untuk diketahui, LPS Present The 46th Jazz Goes to Campus Festival (JGTC) digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
 
LPS Presents The 46th Jazz Goes to Campus merupakan festival musik jazz yang independen yang dibentuk oleh mahasiswa aktif FEB UI.
 
 
Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani
Producer : Erlangga Agung Asmoro
=========================

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini