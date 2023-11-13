Viral di media sosial seorang balita dijadikan pengemis di lampu merah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Balita ini dibekali kantong untuk meminta uang terhadap para pengendara.

Hal ini tentunya sangat membahayakan keselamatannya. Pasalnya balita ini dijadikan pengemis di tengah ruas jalan raya.

Warga meminta agar petugas dapat menangkap para pelaku eksploitasi anak tersebut untuk memberikan efek jera.

(fru)

