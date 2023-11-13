Massa dari Aliansi Penyelamat Konstitusi (APK) menyampaikan keresahan terkait isu politik dinasti jelang Pemilu 2024 di dekat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Senin (13/11/2023).

Ratusan massa aksi dengan pakaian serba hitam membawa miniatur peti mati dan keranda berkain hitam bertuliskan R.I.P Keadilan dan Demokrasi RI saat berunjuk rasa.

Massa aksi juga membawa bendera kuning serta merah putih serta poster yang berisi sejumlah protes. Aksi ini berlangsung dengan penjagaan dari aparat gabungan TNI-Polri yang menyiagakan water canon serta pengurai massa.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News