...

Massa Aliansi Penyelamat Konstitusi Gelar Unjuk Rasa, Bawa Peti Mati dan Keranda

Refi Sandi, Jurnalis · Senin 13 November 2023 13:15 WIB
A A A
Massa dari Aliansi Penyelamat Konstitusi (APK) menyampaikan keresahan terkait isu politik dinasti jelang Pemilu 2024 di dekat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Senin (13/11/2023).
 
Ratusan massa aksi dengan pakaian serba hitam membawa miniatur peti mati dan keranda berkain hitam bertuliskan R.I.P Keadilan dan Demokrasi RI saat berunjuk rasa.
 
Massa aksi juga membawa bendera kuning serta merah putih serta poster yang berisi sejumlah protes. Aksi ini berlangsung dengan penjagaan dari aparat gabungan TNI-Polri yang menyiagakan water canon serta pengurai massa.
 
Reporter: Refi Sandi
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini