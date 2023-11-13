...

Kebakaran Basemen di RS EMC Pulomas, Diduga Gegara Percikan Api Pengelasan Lift Barang

Rio Manik, Jurnalis · Senin 13 November 2023 07:20 WIB
Kebakaran terjadi di basemen RS EMC Pulomas, Pulogadung, Jaktim, Minggu (12/11) Malam. Berawal seorang perawat di lantai tiga melihat ada asap dari atas lantai enam ke lantai tiga.
 
Atas insiden ini, Sudin Gulkarmat Jaktim mengerahkan 11 unit armada dan 44 personel damkar. Sementara, penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan api pengelasan di lift barang.
 
Hingga kini polisi masih menyelidiki lebih lanjut penyebab terjadinya kebakaran. 
 
Kontributor: Rio Manik 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

