Tangerang, Banten - Timnas Indonesia bertolak menuju Irak untuk pertandingan perdana putaran kedua Pra Piala Dunia 2026, pada Minggu (12/11) dini hari.

Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Irak pada 16 November mendatang di Stadion Internasional Basra.

Para pemain berangkat lebih awal guna beradaptasi dengan cuaca dan kondisi Irak yang cukup panas. Namun dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong tak semuanya berangkat bersamaan.

Beberapa pemain yang masih menjalani jadwal Liga 1 akan menyusul. Begitu pula dengan pemain yang membela klub luar negri, mereka akan bergabung setibanya rombongan pertama di Irak.

