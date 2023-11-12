Real Madrid melibas Valencia 5-1 di lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Tanpa topskor sementara Jude Bellingham, Los Blancos justru mengamuk memberondong gawang Los Che 5 kali.

Rodrygo menggila dengan mencetak brace gol dan assists.

Ia mengirim umpan untuk terciptanya dua gol Vinicius Junior (42' dan 49') sebelum menciptakan dua gol (50' dan 84') yang menutup pesta kemenangan. Sementara Dani Carvajal mengawali karnaval gol Madrid di menit ketiga.

Hasil ini membuat Real Madrid terus menempel Girona di puncak klasemen dengan selisih 2 poin.

