...

Rodrygo Menggila, Real Madrid Libas Valencia untuk Tempel Puncak Klasemen

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 10:46 WIB
A A A
Real Madrid melibas Valencia 5-1 di lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Tanpa topskor sementara Jude Bellingham, Los Blancos justru mengamuk memberondong gawang Los Che 5 kali.
 
Rodrygo menggila dengan mencetak brace gol dan assists.
 
Ia mengirim umpan untuk terciptanya dua gol Vinicius Junior (42' dan 49') sebelum menciptakan dua gol (50' dan 84') yang menutup pesta kemenangan. Sementara Dani Carvajal mengawali karnaval gol Madrid di menit ketiga.
 
Hasil ini membuat Real Madrid terus menempel Girona di puncak klasemen dengan selisih 2 poin.
 
----------------------
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini