Seorang siswi SD menjadi korban penjambretan handphone di Jl Kober, Balekambang, Kramat Jati, Jaktim. Korban sempat terseret sepeda motor milik pelaku hingga alami luka-luka

Dari video amatir terlihat pelaku tiba-tiba mengambil handphone korban yang berjalan kaki. Korban kemudian mengejar pelaku dan berusaha mempertahankan handphone miliknya

Namun, pelaku tetap memacu kendaraanya hingga membuat korban terseret. Ayah korban menyebut sang anak alami trauma hingga tak berani keluar rumah

Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pihak orang tua korban. 2 pelaku penjambretan saat ini masih terus dikejar oleh pihak kepolisian Polsek Kramatjati

(fru)

