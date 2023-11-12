...

Ponsel Milik Dijambret, Korban Terseret di Kramat Jati

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 18:22 WIB
Seorang siswi SD menjadi korban penjambretan handphone di Jl Kober, Balekambang, Kramat Jati, Jaktim. Korban sempat terseret sepeda motor milik pelaku hingga alami luka-luka
 
Dari video amatir terlihat pelaku tiba-tiba mengambil handphone korban yang berjalan kaki. Korban kemudian mengejar pelaku dan berusaha mempertahankan handphone miliknya
 
Namun, pelaku tetap memacu kendaraanya hingga membuat korban terseret. Ayah korban menyebut sang anak alami trauma hingga tak berani keluar rumah
 
Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pihak orang tua korban. 2 pelaku penjambretan saat ini masih terus dikejar oleh pihak kepolisian Polsek Kramatjati

