Mortir Aktif Berdaya Ledak Tinggi Ditemukan Pekerja Pabrik Semen di Maros

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 10:00 WIB
Mortir aktif berdaya ledak tinggi ditemukan pekerja pabrik semen, Sabtu (11/11). Mortif ditemukan di gudang pabrik semen wilayah Bantimurung, Maros, Sulsel.
 
Gudang difungsikan sebagai tempat penampungan tanah silika dan tanah liat. Mortir diduga peninggalan zaman Belanda dan memiliki daya ledak tinggi.
 
Diameter mortir tujuh sentimeter dengan panjang 30 sentimeter. Tim Gegana Polda Sulsel mengevakuasi mortir dan meledakkannya di tempat aman.
 
Kontributor: Wahyu Ruslan
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

