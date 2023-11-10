Presiden FIFA, Gianni Infantino mendapat tanda kehormatan bintang tanda jasa dari Presiden RI, Joko Widodo. Gianni tampil dengan menggunakan peci hitam di Istana Negara, pada Jumat (10/11/2023).

Sebelum prosesi dimulai, terlihat Presiden FIFA berbicang bersama Presiden Jokowi saling melempar senyum dan tawa. Ia mendapat tanda Bintang Jasa Pratama atas jasa-jasanya yang turut membantu persepakbolaan di tanah air. Gianni Infantino bersama Presiden Jokowi juga akan menghadiri pembukaan Piala Dunia U-17 di Surabaya malam ini

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Febry Rachadi

Ve: Geri A

(sfn)

