Gianni Infantino Dapat Bintang Tanda Jasa dari Presiden Jokowi

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 10 November 2023 12:00 WIB
Presiden FIFA, Gianni Infantino mendapat tanda kehormatan bintang tanda jasa dari Presiden RI, Joko Widodo. Gianni  tampil dengan menggunakan peci hitam di Istana Negara, pada Jumat (10/11/2023).
 
Sebelum prosesi dimulai, terlihat Presiden FIFA berbicang bersama Presiden Jokowi saling melempar senyum dan tawa. Ia mendapat tanda Bintang Jasa Pratama atas jasa-jasanya yang turut membantu persepakbolaan di tanah air. Gianni Infantino bersama Presiden Jokowi juga akan menghadiri pembukaan Piala Dunia U-17 di Surabaya malam ini
 
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Febry Rachadi
Ve: Geri A

(sfn)

