Sukses menyelenggarakan penataan lingkungan di Kelurahan Kebon Jeruk, MNC Group melalui MNC Peduli juga turut melaksanakan kegiatan sosial penataan lingkungan dengan Kelurahan dan warga Kebon Sirih pada Jumat (10/11/2023).

Sejumlah kegiatan penataan lingkungan Kebon Sirih berupa penanaman vertical garden, tanaman rambat, penataan gang, pembuatan mural dan pengecatan trotoar. Dengan penataan tersebut diharapkan dapat memperindah tampilan wilayah di seputar Kebon Sirih.

Turut hadir juga Ketua Pelaksana HUT MNC Group ke-34 Valencia Tanoesoedibjo beserta jajaran direktur MNC Group. Dengan diikuti ratusan karyawan, Petugas Kelurahan Kebon Sirih dan warga yang antusias bergotong royong dalam kegiatan ini.

Sebagai informasi, HUT MNC Group ke-34 mengusung tema “Bangkit Bersama” membangkitkan semangat juang MNC Group sebagai satu kesatuan yang solid.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News