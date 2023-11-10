Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi kelompok tani di Deliserdang, Sumatra Utara pada jumat (10/11/2023). Kepada Ganjar mereka mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang tinggi dan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi.

Ganjar menegaskan stabilitas harga kebutuhan pokok mesti dijaga karena kenaikan harga bahan pokok akan menyulitkan masyarakat. Sedangkan soal kelangkaan pupuk, Ganjar mengatakan perlunya pendataan agar pendistribusian pupuk menjangkau petani yang membutuhkan.

