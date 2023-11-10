...

Ribuan Warga Palestina Berjalan Kaki berjam-jam untuk Mengungsi ke Gaza Utara

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 10 November 2023 18:45 WIB
Ribuan warga Palestina terus mengungsi dari utara Gaza (Kamis 9/11). Warga dan anak-anaknya berjalan hanya membawa barang-barang seadanya. Pemerintah AS mengatakan telah mengamankan jalur kedua bagi warga sipil melarikan diri. Israel setuju gencatan senjata 4 jam/hari di Gaza Utara mulai Kamis (9/11).
 
2/3 dari 2,3 juta jiwa penduduk Gaza telah meninggalkan rumah mereka sejak perang dimulai, Mereka melarikan diri ke bagian selatan Gaza. Namun kondisinya juga memprihatinkan. Israel terus melancarkan serangan yang diduga sebagai markas pejuang Hamas di Gaza.
 
Para pendatang baru dari wilayah utara berbondong-bondong masuk ke rumah-rumah bersama keluarga besar, atau ke sekolah-sekolah PBB yang diubah jadi tempat penampungan.

