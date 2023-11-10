Puluhan truk sampah tampak mengular di sepanjang Jalan Serangan, Denpasar, Bali. Hal ini terjadi setelah TPA Suwung dibuka secara terbatas sejak Selasa (31/10/2023). Antrean terjadi sejak pagi hari, meski TPA baru dibuka pukul 20.00 hingga 22.00 WITA.

Para sopir rela menunggu sejak pagi hari bahkan menginap di lokasi antrean. Mereka berharap kondisi pendinginan pascakebakaran TPA Suwung dapat segera dirampungkan.

Reporter: Indira Arri

Produser: Reza Ramadhan

