Masuki Tahun Politik, Mahfud MD Tegaskan Hindari Perpecahan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 09 November 2023 22:24 WIB
Menkopolhukam yang juga Cawapres Partai Perindo Mahfud MD meminta masyarakat menjaga Pancasila. Memasuki tahun politik masyarakat juga harus lebih waspada adanya tawaran ideologi baru
 
Masyarakat diminta menolak segela bentuk ideologi baru yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Mahfud MD menegaskan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa agar Bangsa Indonesia tetap utuh dan kuat.
 
