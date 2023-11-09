Menkopolhukam yang juga Cawapres Partai Perindo Mahfud MD meminta masyarakat menjaga Pancasila. Memasuki tahun politik masyarakat juga harus lebih waspada adanya tawaran ideologi baru

Masyarakat diminta menolak segela bentuk ideologi baru yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Mahfud MD menegaskan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa agar Bangsa Indonesia tetap utuh dan kuat.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(fru)

