Warga Batanghari, Jambi dihebohkan penemuan mayat bocah di Sungai Batanghari. Mayat bernama Pandi (10) tersebut ditemukan warga pada Rabu (8/11) pagi.

Mayat ditemukan tidak jauh dari lokasi di tempat korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, mayat bocah itu dinyatakan hilang oleh keluarga, Selasa (7/11) malam. Penyelamatan ini dibantu oleh petugas BPBD Batanghari beserta masyarakat.

Kontributor: Joni Firdaus

Produser: Akira Aulia W

(rns)

