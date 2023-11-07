Dua kelompok mahasiswa antarfakultas terlibat tawuran, Selasa (7/11). Lokasi di area Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulsel. Dua kelompok mahasiswa itu saling serang dengan batu dan sajam

Video amatir merekam sekelompok pemuda bertopeng keliling cari musuh. Di sisi lain, mahasiswa bertopeng membakar kayu di areal kampus

Aksi itu membuat mahasiswa lain yang ingin kuliah ketakutan dan panik. Aksi saling serang berhasil diredam setelah polisi datang ke TKP

